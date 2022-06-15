شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن اليوم لبحث التعاون فى مجال الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأردن، مساء الأربعاء؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجال الأمن الغذائي، وفق المتحدث الرسمي للاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو.

وقال بوينو في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية إن رئيسة المفوضية الأوروبية، ستبحث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي.

وأكد على أن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وخصوصا في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف: "يجب تعزيز الأنظمة الغذائية لشركاء الاتحاد الأوروبي، ونعتقد أنه يمكننا المساهمة في ذلك الأمر بشكل ملموس".

وأكد بوينو على أن الاتحاد الأوروبي "يعمل على صرف حزمة جديدة من المساعدة المالية الكلية لصالح الأردن"، حيث حوّل الاتحاد الأوربي دفعتين سابقتين بقيمة 500 مليون يورو، 250 مليون كل دفعة من أصل 700 مليون يورو من هذا البرنامج.

وقال إن الاتحاد الأوروبي سيوفر 364 مليون يورو لدعم الأردن في إجراء برنامجه للإصلاحات حول ثلاثة محاور؛ الانتقال الأخضر، والتنمية البشرية، والحوكمة، موضحا أنه جرى أيضا إطلاق منصة للاستثمار مع الأردن، حيث من المتوقع أن تحشد 2.5 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.

وعن دعم الاتحاد الأوروبي للأردن، في مجالي الطاقة والأمن الغذائي، أوضح بوينو أن "الاتحاد الأوروبي خصص 25 مليون يورو لدعم الأردن في تعزيز الأنظمة الغذائية و26 مليون يورو لتعزيز الحماية الاجتماعية".

وفي مجال الطاقة، أكد على دعم الاتحاد الأوروبي للأردن في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة موارد المياة، موضحا أن الاتحاد سيدعم أيضا محطة تحلية المياه في العقبة (الناقل الوطني) بقيمة 50 مليون يورو.