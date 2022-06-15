شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البحرين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت في قصر الصخير بمملكة البحرين اليوم الأربعاء، مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.

وحسب وكالة أنباء البحرين، استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة الجدد بعد صدور المرسوم الملكي بتعيينهم.

وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك.

ورحب الملك بالوزراء، وهنأهم على توليهم مناصبهم الجديدة، متمنياً لهم دوام النجاح والسداد في أداء مهامهم على الوجه الأكمل، مشيدا بهذه الكفاءات الشابة من أبناء وبنات البحرين وتحملهم هذه المسؤولية الوطنية من أجل ازدهار وتقدم مملكة البحرين.

كما أعرب عن جزيل الشكر لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثنياً على جهوده المتواصلة في خدمة المملكة، والسعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتطويرها بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن.

وأكد الملك على الدور المهم للشباب والعناصر الشابة لتسهم في خدمة الوطن وتقدمه مع كل الاحترام والتقدير للذين سبقوهم في تحمل هذه المسؤوليات وهم إلى اليوم محل التقدير والعرفان، وأضاف الملك أن حكومة البحرين لها تاريخ عريق وإنجازات كبيرة على كافة المستويات ومختلف المجالات والتي هدفها الأول خدمة المواطنين الكرام، وحثهم على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل تعزيز مكانة البحرين وضمان تقدمها وازدهارها ورفعة شعبها العزيز.