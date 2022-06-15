شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: تمديد الهدنة فى اليمن 60 يوما يدعو للتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - جرينفيلد، أن تمديد الهدنة فى اليمن لشهرين إضافيين يدعو إلى التفاؤل .

وقالت جرينفيلد - في تصريح لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الانخفاض الكبير في عدد الضحايا المدنيين مؤخرا ساعد في وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى اليمن" . وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج قد أعلن أول الشهر الجاري الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لمدة شهرين .. مؤكدا أن أطراف النزاع استجابت بشكل إيجابي إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.

وفى وقت سابق أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبرج" الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذ الهدنة الكامل والتصدي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وانعدام الأمن، مشدداً على العمل مع الأطراف لدعم وتنفيذ جميع عناصر الهدنة، والتوصل إلى حلول أكثر استدامة، بالإضافة إلى الشروع في المفاوضات على المسارين الاقتصادي والأمني.