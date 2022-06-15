شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث روسى: التسوية السورية لا تزال أولوية لنا رغم العملية العسكرية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى لسوريا الكسندر لافرنتييف أن التسوية السورية لا تزال تشكل أولوية بالنسبة لبلاده رغم العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وقال لافرنتييف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الأربعاء، " لا يزال الوضع في سوريا صعبا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري"، مضيفا أن الوقت قد حان لاستكمال آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا، ولافتا إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي وعد بها قبل عام.

وفي حديثه عن عقد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية، قال لافرنتييف إن بلاده ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد؛ لأن جنيف فقدت وضعها المحايد.