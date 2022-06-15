شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..رياح فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس فى دول الخليج..

السعودية: توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية السعودية أن يستمر اليوم الاربعاء نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر. ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة. كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة. الإمارات:كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام فيما تظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية 10 / إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

ومائل للحرارة مساءا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة للغبار.