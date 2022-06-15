شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر يطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم المبادرات الإفريقية استجابة لاحتياجات القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم المبادرات الإفريقية من خلال تشجيع إقامة شراكات تستجيب لاحتياجات القارة وأولوياتها.

جاء ذلك خلال مشاركته، في الدورة الـ19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة مع نظرائهم من دول الشمال (دول شمال أوروبا وشمال المحيط الأطلسي مثل أيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج)، والذي انعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع السنوي يدخل في إطار الحوار، الذي أقيم في عام 2001 بين البلدان الإفريقية ودول الشمال الأوروبي حول التحديات المعاصرة الرئيسية على الصعيد العالمي، من أجل تعزيز المقاربات القائمة على التعددية، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش قضايا السلم والأمن في العالم، وخاصة في إفريقيا، وترأست الجزائر مناصفة مع فنلندا أعمال الجلسة الرئيسية لهذا الاجتماع.

واستعرض لعمامرة جهود إفريقيا في مجال منع نشوب النزاعات وحلها، وتأكيد ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم المبادرات الإفريقية من خلال تشجيع إقامة شراكات تستجيب لاحتياجات القارة وأولوياتها.