شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: البلاد في حاجة إلى توحيد الصف الوطني لتلبية تطلعات العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن البلاد في أحوج ما يكون إلى توحيد الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه، وذلك من أجل المضي في تلبية استحقاقات وطنية ترتكز على تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.

وقالت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية مساء - إن "صالح استقبل، في قصر السلام ب‍بغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف الأشرف"، مبينة أنه "جرى بحث مجمل الأوضاع العامة في عموم العراق، وكذلك الأوضاع في المدينة".



وثمن صالح الدور الكبير الذي تلعبه النجف الأشرف والمرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.