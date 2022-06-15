شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للمكون العسكري و"الجبهة الثورية" يؤيد حوارا سودانيا مباشرا من مرحلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اجتماع ضم المكون العسكري و"الجبهة الثورية السودانية"، ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضرورة أن يكون الحوار سودانيا - سودانيا ومباشرا وأن يكون مرحلة واحدة.

قال عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الاجتماع أكد دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار، وأن يكون اختيار قيادة الحوار ورئاسة اللجنة الوطنية من كل الأطراف المشاركة، مشيرًا إلى التأكيد على اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان و"حركات الكفاح المسلح"، وعلى مواصلة الحوار والاجتماعات للدفع بعملية الحوار.

من جانبه، وصف أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم "الجبهة الثورية السودانية"، الاجتماع بالمثمر، وأنه خرج بنتائج مهمة، مؤكدًا من خلاله الطرفان على موضوعات الحوار واتفاقية السلام، وأن الحوار يجب أن يكون سودانياً وشاملاً كل الأطراف والموضوعات.

وأكد سعيد، أن ما تم الاتفاق عليه يتسق مع ما ورد في مبادرة الجبهة الثورية السودانية التي تمثل أحد أطراف الحوار وجسما سياسيا مستقلا ولديه رؤية واضحة حول كيفية التوصل إلى حل للأزمة السياسية السودانية.

ولفت سعيد، إلى أن الاجتماع أكد ثوابت أساسية متمثلة في أهمية الدعم المتواصل للآلية الثلاثية باعتبارها ميسرة ومسهلة لعملية الحوار.

ونوه الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بدفع عملية الحوار وإنجاحه وأن يكون شاملاً لكل الأطراف، واتفقا على مناقشة كل قضايا الحوار عبر لجنة مشتركة بين الجبهة الثورية السودانية والمكون العسكري.

وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة الإسراع للوصول لاتفاق يشمل كل قضايا الأزمة السياسية المطروحة، وحث كافة الأطراف على التوجه نحو الحوار بنية صادقة وبرؤية موحدة وصولا إلى حل، ومقاربة سودانية تفضي إلى توافق سياسي.

يذكر أن الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضم عضوي المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر، ومن جانب "الجبهة الثورية السودانية"، ضم عضوي مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس، بجانب أعضاء الجبهة أسامة سعيد، مصطفى تمبور ، شريف يحي، وبحر كرامة.