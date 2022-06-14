شكرا لقرائتكم خبر عن أشتية يؤكد لوفد أمريكي ضرورة رفع مُنظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، اليوم الثلاثاء، ضرورة رفع منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأمريكية للإرهاب وإعادة فتح مكتبها في واشنطن، والتأكيد على أن المُنظمة والسلطة شريكًا في عملية السلام، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المُقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المُقبل.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه برام الله، وفدًا أمريكيًا برئاسة باربرا ليف، مُساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ونائبها هادي عمرو، لبحث آخر المُستجدات والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وطالب أشتية، الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومحاولات تهويد مدينة "القدس" المُحتلة وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيده على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.

ومن المُقرر أن يزور جو بايدن السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية في منتصف الشهر المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الوفد الأمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف وتم التشاور، خلال اللقاء حول التحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي.