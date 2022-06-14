تطبيق سيغنال يطلق ميزة جديدة للمكالمات الفردية والجماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق تطبيق التراسل الفوري سيغنال، ميزة جديدة للمكالمات الفردية والجماعية باسم "المؤشر الصوتي".



وتتيح الميزة أثناء المحادثات، خاصة في المجموعات، الرؤية المباشرة للمتحدثين ومعرفة المتسبب في ضوضاء مزعجة في الخلفية.

ويتكون المؤشر من نقاط في جهة الاتصال المعنية، وتحريكها على شكل موجة عند التحدث.

ويتوفر المؤشر الصوتي على أجهزة أندرويد اعتباراً من الإصدار 5.36.3 فقط، مثل أحدث الرموز التعبيرية في الإصدار 14.

أما مستخدمو آي فون، فيمكنهم مشاهدة طول مقطع الفيديو قبل إرساله في أحدث إصدار من برنامج التراسل الفوري، 5.36.1.