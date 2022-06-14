شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحوثيون جندوا مئات السجناء من عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر محلية يمنية بتجنيد عناصرالحوثى 800 سجين من محافظات ذمار وريمة وإب والمحويت وحجة كقوة، ضمن ما يسمى قوى الإسناد، مؤكدة أنه يجرى تدريبهم مع آخرين فى عدة محافظات.

وأكدت المصادر- وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الثلاثاء، أن تلك المعسكرات المعدة للتدريب تقع في مناطق مثل جبل الشرق في ذمار وجبل في الجعفرية بريمة، مضيفة أنه تم تخصيص معسكرين للسجناء من محافظات ريمة وذمار وإب، إضافة لمعسكر في خميس بني سعد في المحويت والذي خصص لتدريب السجناء من محافظات المحويت وحجة وصنعاء والحديدة.

وأشارت إلى أن السجون المركزية والاحتياط الخاضعة للحوثي تضم 6 آلاف و500 سجين على ذمة قضايا مختلفة، لافتة إلى أنه يتم تجنيدهم على أن تتكلف هيئة الزكاة الحوثية بدفع أي ذمم مالية عليهم، وأن جماعة الحوثى تقدم وعودا بالقتال من 6 شهور إلى عام قبل إطلاق سراحهم بحسب الاشتراطات الحوثية.