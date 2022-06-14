شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية بالسعودية: نواصل برامج توعية أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادا لموسم الحج المقبل، تبذل جميع مؤسسات المملكة العربية السعودية المعنية جهودا كبيرة من أجل خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك بسهولة ويسر، وفي هذا السياق، شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الإدارات الحكومية ذات العلاقة في استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق بيان صادر عن سفارة السعودية.

وأوضحت الوزارة أن لجان الحج الميدانية المكلفين باشرت مهام أعمالهم في تقديم المطبوعات التوعوية والإرشادية بجميع اللغات العالمية المختلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وأشارت أنه تم تكليف (19) داعياً في مساجد المدينة المنورة والمطار ومحافظة ينبع للإجابة على استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج في الأماكن التي يوجد بها الحجاج والمعتمرون، وتم التعاقد مع (15) مترجماً لنفس الغرض، مشيرة إلى تقديم (17528) ألف مطوية وكتيب بعدة لغات تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة وفرت أربع شاشات مكتبية رقمية تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية في مسجد قباء والميقات ومطار المدينة المنورة.