شكرا لقرائتكم خبر عن عون يمنح سفير الكويت وسام الأرز ويؤكد: تجمعنا علاقات أخوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس لبنان العماد ميشال عون على "عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين لبنان ودولة الكويت"، مقدّراً وقوف المسؤولين الكويتيين دائماً إلى جانب لبنان، لا سيما فى الظروف الصعبة التي مر فيها الشعب اللبناني، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وجدد عون التأكيد أن "لبنان يسعى إلى أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ويتمنى لها دوام الامن والاستقرار والتقدم".

حديث الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير الكويت الدكتور عبد العال سليمان القناعي في زيارة بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان التي دامت 15 عاما، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

ومن جانبه قال المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد؛ "في الوقت الذي تستعدون فيه لمغادرة لبنان بعد 15 عاما من العمل الديبلوماسي الذي تميز بالحرفية والحضور والتفاني، وتقديراً لمسيرتكم الديبلوماسية ودوركم في توطيد العلاقات الاخوية بين لبنان ودولة الكويت والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بفضل حكمتكم وسهركم الدائم لتحقيق الافضل ما ترك اطيب الاثر لدى القيادتين اللبنانية والكويتية، وعربوناً للشكر على ما قدمتموه للشعب اللبناني في الشأنين الانساني والاجتماعي، لاسيما خلال الظروف الصعبة التي نتجت عن جائحة كورونا، لكل هذه المعطيات، قرّر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منحكم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر متمنياً لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم المستقبلية".