شكرا لقرائتكم خبر عن عون يستقبل الوسيط الأمريكى فى "مفاوضات الغاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وذلك خلال استقبالة الوسيط الأمريكى فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكستين، وذلك بحسب بيان لرئاسة لبنان.

من جانبه ثمن هوكستين رد الرئيس عون واعداً بعرضه على الجانب الاسرائيلي في اطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين ترافقه السفيرة الامريكية في بيروت دوروثي شيا والوفد المرافق الذي ضم كبيرة المستشارين لمفاوضات الحدود البحرية السيدة نادين زعتر ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي السيدة ليندسي ميريل، والديبلوماسي في السفارة الاميركية في بيروت السيد هارالد اولسن.

وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الوزير السابق سليم جريصاتي ، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.