شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ارتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 170 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية ارتفع إلى 170 حالة في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم تسجيل أيضا 31 حالة وفاة جراء المرض.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.