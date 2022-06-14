شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط محاولة تسلل عناصر من داعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى ديالى.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، "أن مفارز مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي العراقي أحبطت محاولة تسلل لداعش في ديالى عقب رصدها وفتح النار المباشر عليها".

وأوضحت أن عناصر التنظيم تم رصدها بالكاميرات الحرارية في منطقة الصفرة بمحافظة ديالى، حيث فتحت المفارز النار عليها وأجبرتها على الفرار لجهة مجهولة.