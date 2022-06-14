شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للخطة الإصلاحية للرئيس الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لخطة الأمن والمصالحة والإصلاحات التى تبناها الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن ذلك جاء خلال زيارة فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكية للعاصمة الصومالية مقديشيو الإثنين والتي التقت خلالها بالرئيس الصومالي.

وأشار برايس إلى أن نولاند أعربت عن مساندة الولايات المتحدة المستمرة للصومال ولجهود مكافحة الإرهاب التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

ونوه المتحدث بأنه في ضوء ما تواجهه الصومال من جفاف مدمر وانعدام للأمن الغذائي فقد شاركت نولاند في مائدة مستديرة مع عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي مبعوث الرئيس الصومالي الخاص لمواجهة الجفاف، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة في الصومال.

وشددت المسئولة الأمريكية على اعتزام الإدارة الأمريكية تقديم مساعدات مطلوبة بإلحاح في الصومال من بينها المواد الغذائية وسائر المساعدات الإنسانية كجزء من حزمة معونات تقدر ب 105 ملايين دولار في إطار خطة المساعدات الإنسانية لمنطقة القرن الأفريقي.