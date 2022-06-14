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اليمن: إصابة 5 سجناء إثر احتجاجات ضد الحوثيين لتردى الأوضاع فى البيضاء

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 5 سجناء أثناء محاولة جماعة الحوثى، إخماد احتجاجات على تردى الأوضاع وسوء المعاملة فى السجن المركزى بمدينة رداع، التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية يمنية- وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)- إن "العشرات من عناصر جماعة الحوثى، اقتحموا ساحات وعنابر السجن المركزي في رداع، عقب احتجاجات لنزلائه على تردى أوضاع السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها من قبل عناصر الجماعة الحوثية داخل السجن"، مضيفة أن عناصر الحوثى اعتدوا بالضرب على السجناء، كما أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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