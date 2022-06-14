شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: إصابة 5 سجناء إثر احتجاجات ضد الحوثيين لتردى الأوضاع فى البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 5 سجناء أثناء محاولة جماعة الحوثى، إخماد احتجاجات على تردى الأوضاع وسوء المعاملة فى السجن المركزى بمدينة رداع، التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.