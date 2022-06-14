شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يؤكد دعم بلاده للعراق فى تلبية طموحات شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، التأكيد على دعم بلاده الكامل للعراق فى تلبية طموحات شعبه، وذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقى محمد الحلبوسى الذى يزور العاصمة الأردنية عمان حاليًا.

وأكد الملك عبد الله الثانى - خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - "متانة العلاقات الأخوية الراسخة" التى تجمع الأردن والعراق وشعبيهما، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائى فى المجالات كافة، مشيدًا بالتعاون القائم بين مجلسى النواب الأردنى والعراقى لتعزيز الشراكة بين البلدين.

ولفت الملك إلى "مركزية العراق فى المنطقة"، معتبرًا أن "نجاح العراق هو نجاح للجميع فى الإقليم، ونحن فى خندق واحد".

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب والتطرف.

وأعرب الحلبوسى، والوفد النيابى المرافق له عن تقديرهم لدور الأردن بقيادة الملك فى الوقوف إلى جانب العراق، معربين عن تطلعهم لدعم المملكة لبلادهم فى المحافل الدولية.

وأكدوا الحرص على توطيد التعاون مع الأردن، انطلاقًا من أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمستقبل العراق، لافتين إلى ضرورة دعم المشاريع الثنائية مع المملكة وتنفيذها.

ووصل الحلبوسى إلى عمان مساء أمس الأحد فى زيارة رسمية على رأس وفد نيابى يضم رؤساء الكتل السياسية العراقية.