شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية ونظيره التركمانى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره التركمانى رشيد ميريدوف، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها فى المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان - خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائى فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء دعائم السلام التى يبذلها البلدان فى المنطقة والعالم.