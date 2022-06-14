اخبار الخليج

وزير خارجية السعودية ونظيره التركمانى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ونظيره التركمانى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره التركمانى رشيد ميريدوف، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها فى المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان - خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائى فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء دعائم السلام التى يبذلها البلدان فى المنطقة والعالم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا