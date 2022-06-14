شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تحديث نظام المرور الأخضر بشأن كوفيد - 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طاهر البريك العامرى، المتحدث الرسمى عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارات عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر فى برنامج الحصن، حيث تقرر تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوما إلى 14 يوما، كإجراء احترازى وقائى بهدف ضمان دقة عملية التقصى والتشجيع على دورية فحوصات "كوفيد-19".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه أوضح خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أنه سيتم تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءا من غدا الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، ماعدا العاملين فى القطاع التعليمى والطلبة، حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 نظرا لارتباطهم بفترة الاختبارات.

وأكد أنه سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن فى جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع.

وقال إن : المنظومة الوطنية ومنذ بداية الأزمة تعمل على قراءة الوضع الوبائى فى الدولة محليا وعالميا ومتابعة كافة المستجدات والمؤشرات، حيث رصدنا فى الفترة السابقة ارتفاعا فى عدد إصابات كوفيد-19 فى عدة دول عالميا، كما شهدنا فى الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا فى عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، إذ ارتفعت الحالات فى الدولة بنسبة تفوق الـ 100 % فى أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات.