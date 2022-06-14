السعودية تؤكد دعمها لجهود حل أزمة أوكرانيا سياسيا

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، دعم المملكة لكل ما يسهم فى خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين، والسعى الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية بين الأطراف المتنازعة فى أزمة أوكرانيا، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان، فى جلسة نقاش تحت عنوان "نحو آفاق جديدة للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية"، والتى نظمها المعهد الملكى للدراسات الدولية والاستراتيجية (إل كانو) فى مدريد، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مملكة إسبانيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحث وزير الخارجية السعودى مع المشاركين فى الجلسة عددا من القضايا المؤثرة حول العالم، يأتى فى مقدمتها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسى شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ونوه بالنتائج الإيجابية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسى اليمنى وتطلعات المملكة وبقية دول المنطقة والعالم بأن ينعم الشعب اليمنى بمستقبل زاهر ومستقر، مع أهمية مطالبة المجتمع الدولى بالتصدى للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التى تشكل خطرا حقيقيا على شعوب المنطقة والعالم.