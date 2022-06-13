شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني يصدر مرسومًا بتعديل وزاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري.

ويقضي المرسوم حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بتعيين كلا من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية، وجميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل، وزايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة، وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشئون البلديات والزراعة.

كما نص المرسوم على تعيين كلا من، الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة، محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصلات والاتصالات، إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا للأشغال، يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشئون القانونية، أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية الاجتماعية، ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرًا لشئون الكهرباء والماء.

كما نص على تعيين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة، ونواف بن محمد المعاودة وزيرًا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشئون مجلس الوزراء، آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني، نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة، فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزيرًا لشئون الإعلام.

ونص المرسوم على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء مواد المرسوم، وأن يتم العمل به من تاريخ صدوره.