شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يطالب البرلمان الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، فى مكتبه برام الله، رئيسة التحالف التقدمى للاشتراكيين والديمقراطيين فى البرلمان الأوروبى ايراتكسه جارسيا بيريز وعدد من أعضاء البرلمان، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف، وبحث معها آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع فى فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى خلال الاجتماع على ضرورة وجود حراك داخل أروقة البرلمان الأوروبى من أجل اعتراف دول الاتحاد الأوروبى بدولة فلسطين، بالإضافة إلى الضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطينى، مطالبا البرلمان الأوروبى بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات العامة فى كافة الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطينى خلال اللقاء البرلمان الأوروبى إلى اتخاذ خطوات جدية والانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، مثمنا الدعم الأوروبى المقدم لفلسطين المبنى على روح الشراكة والصداقة.