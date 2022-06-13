شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوسيط الأمريكى فى مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين بناء على دعوة من رئاستي الجمهورية والحكومة ، لاستئناف دوره كوسيط أمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين .

ويأتي ذلك في ضوء التطورات في ملف التنقيب عن الغاز بالمنطقة الحدودية، إثر وصول سفينة مجهزة لاستخراج الغاز من حقل كاريش الذي تقول إسرائيل إنه في المياه التابعة لها، بينما يرى لبنان أنه في منطقة متنازع عليها.

ومن المقرر أن يلتقي هوكشتين اليوم بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية، حيث يعقد لقاء مساء اليوم مع وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، كما يزور نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب.

وسوف يلتقي هوكشتين أيضا - خلال زيارته الممتدة ليومين - رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب.