دراسة: فقاعات فضائية تعكس أشعة الشمس وتخفف درجة الحرارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

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توصل فريق بحثي من معهد ”ماساتشوستس“ للتكنولوجيا الأمريكي، إلى إمكانية استخدام مجموعة من الفقاعات لتطفو فوق سطح الأرض وعكس أشعة الشمس، ما من شأنها مكافحة تغير المناخ.



وقال الباحثون إن الطريقة الجديدة التي أطلقوا عليها اسم مشروع فقاعات الفضاء، يمكن استخدامها كدرع فضائي لعكس أشعة الشمس، بالتالي تخفيض درجة حرارة الأرض“.

وأوضح المهندس المعماري كارلو راتي، المؤلف الرئيسي في الدراسة، أن ”المشروع يقترح صنع فقاعات مجمدة من مادة رقيقة في منطقة النقطة بين الأرض والشمس تسمى L1 لاغرانج، وعندما تكون هذه الفقاعات مترابطة، فإنها ستغطي مساحة تقارب حجم دولة البرازيل