شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الاثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافى من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1319 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 918 ألفًا و815 حالة، كما سجلت شفاء 1076 حالة ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 900 ألف و358 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند حاجز 2305 حالات، وذلك عقب عدم تسجيل أية وفيات.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1166 إصابة جديدة، كما تعافت 690 حالة إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 586 ألفًا و597 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 236 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 146 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و330 ألفا و49 حالة، والشفاء إلى مليونين و303 آلاف و357 حالة بنسبة 98.9%، والوفيات إلى 25 ألفا و223 حالة.