شكرا لقرائتكم خبر عن إياد علاوى يوجه دعوة للقيادات الوطنية العراقية للجلوس إلى طاولة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى، إياد علاوى اليوم الاثنين، دعوة إلى القيادات الوطنية للجلوس إلى طاولة حوار وطنى، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى حالة من التعقيد.

وقال علاوي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أكدنا مراراً في السابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف: "الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة من التعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".