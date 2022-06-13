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إياد علاوى يوجه دعوة للقيادات الوطنية العراقية للجلوس إلى طاولة الحوار

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القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس "ائتلاف الوطنية" العراقى، إياد علاوى اليوم الاثنين، دعوة إلى القيادات الوطنية للجلوس إلى طاولة حوار وطنى، مشيرا إلى أن الأوضاع وصلت إلى حالة من التعقيد.

وقال علاوي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أكدنا مراراً في السابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف: "الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة من التعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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