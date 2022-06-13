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الجيش الصومالى: مقتل 10 عناصر من مليشيات الشباب خلال عملية عسكرية وسط البلاد

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القاهرة - سامية سيد - قال قائد الجيش الصومالى، العميد أذوا يوسف راغى، إن الجيش الوطنى الصومالى، نفذ عمليات عسكرية فى محافظة هيران بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضاف راغى - فى تصريح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن الهدف من العملية كان منع العمليات الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية.

وكان الجيش الصومالى قد كثف فى الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول مليشيات الشباب المتطرفة حيث نجح مؤخرا، فى استعادة العديد من القرى فى جنوب ووسط البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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