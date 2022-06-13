شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية لاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجرز رينكيفيك، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط تباحث مع وزير خارجية لاتفيا، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة وضرورة الاهتمام بتعزيزها، باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما، مهما كانت العقبات التي تواجهها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية ، لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية. كما أشار الي أن الامين العام حرص علي الاستماع الي طرح الوزير الضيف في موضوع تداعيات الحرب الدائرة في اوكرانيا علي الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق.