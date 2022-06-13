ما هي العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالهربس الفموي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الهربس الفموي مرض جلدي فيروسي، حيث تنتشر البثور والتقرحات حول الفم وتشوه المظهر الجمالي.



وأوضحت الرابطة أن أغلب الحالات تنتج عن إصابة بفيروسات الهربس البسيط من النوع الأول، وفي حالات نادرة عن الإصابة بالنوع الثاني.

ويحمل كثيرون الفيروسات المسببة للمرض دون علمهم حتى تنشط وتتسبب في الإصابة بالمرض. وغالباً ما تكون الإصابة في الطفولة المبكرة.

عوامل محفزة

وأشارت الرابطة إلى أن عوامل نشاط هذه الفيروسات لم تحدد بشكل علمي واضح بعد، غير أن الأطباء يرجحون دور التعرض لأشعة الشمس بشكل مكثف وتغيرات هرمونية في الجسم.

كما يمكن أن يتسبب ضعف المناعة الموضعية الناتج عن الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو غيرها من الأمراض والضغط العصبي في نشاط هذه الفيروسات مرة ثانية، حيث يتسبب التوتر العصبي في زيادة إفراز الأدرينالين، ما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.

حرقة وضغط

وقبل ظهور الأعراض الأولى المميزة للإصابة بالهربس الفموي يشعر الكثير من المرضى بحرقة وضغط أو شد على شفاههم، ثم يبدأ ظهور احمرار الموضع المصاب، قبل التقرحات.

وفي العادة تجف التقرحات تلقائياً.

مضادات الفيروسات

ولا يوجد علاج حتى الآن لها، وتستخدم المراهم بمضادات الفيروسات للحد من انتشار التقرحات بالتحكم في تكاثر الفيروس.

وبسبب سهولة انتقالها إلى كامل الجسم بالرذاذ أو ملامسة المواضع المصابة أو الجلد بشكل مباشر، شدّدت الرابطة على اتباع شروط النظافة والرعاية الصحية عند استخدام هذه المراهم، لمنع نقلها إلى جسم المريض نفسه أو الآخرين.