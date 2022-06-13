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ما هي أبرز مواصفات OnePlus Nord 2 المنافس لهواتف سامسونغ؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أبرز مواصفات OnePlus Nord 2 المنافس لهواتف سامسونغ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

من بين أبرز هواتف أندرويد التي انتشرت في الأسواق العالمية جاء OnePlus Nord 2 الذي يتمتع بأداء ممتاز وقدرات تصوير جديدة.

 

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (185.9/73.2/8.3) ملم، وزنه 189 غ.

 

أما شاشته فأتت من نوع OnePlus Nord 2 بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

 

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج MediaTek MT6893 Dimensity 1200، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

 

أما الكاميرا الأساسية فيه  فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

 

وزودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 65 واطا يملأ سعتها في غضون 30 دقيقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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