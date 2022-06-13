عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميزة جديدة في واتساب.. حذف تلقائي لرسائلك القديمة

الإثنين 13 يونيو 2022

الخليج 365

ميزة خصوصية جديدة، في تطبيق واتساب، تعمل على حذف رسائل الدردشة بعد فترة زمينة يحددها المستخدم.



وذكر موقع "techhindustantimes"، تساعدك ميزة الخصوصية الجديدة بتطبيق واتساب، على جعل الرسائل القديمة تختفي من تلقاء نفسها بعد فترة زمنية محددة، فهي تعد خدعة ذكية لتحسين خصوصيتك من خلال تدمير الرسائل التي لا تريد الاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت.

وتعد خاصية اختفاء الرسائل، ميزة اختيارية مضمنة في تطبيق التراسل الفوري يمكن تشغيلها للحصول على المزيد من الخصوصية لدردشاتك، حيث يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات لجعل الرسائل تختفي لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا بعد إرسالها.

وبمجرد تمكين ميزة الخصوصية هذه، تعمل ميزة اختفاء الرسائل بتطبيق واتساب على حذف الرسائل الجديدة في الدردشة، حيث لن يؤثر هذا الإعداد على الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها مسبقا في الدردشة، هذه ميزة رائعة ومهمة من أجل الحفاظ على خصوصية رسائلك.

وليس ذلك فحسب، تساعدك خاصية اختفاء الرسائل أيضًا في الحفاظ على ذاكرة هاتفك نظيفة خالية من نسخ المحادثات والوسائط المحفوظة على جهازك، فقط قم بتمكين ميزة الاختفاء وإجعل رسائلك المرسلة تختفي من هاتفك وجهاز الطرف الآخر.

فيما يلي خطوات تمكين ميزة الاختفاء على واتساب.

الأولى: لا يهم إذا كنت تستخدم هاتف آيفون أو أندرويد فالخطوات هي نفسها لكلا الجهازين، فقط افتح تطبيق واتساب الخاص بك.

الثانية: انتقل إلى إعدادات واتساب، من خلال النقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.

الثالثة: اضغط على إعداد الحساب وانتقل إلى خيار الخصوصية.

الرابعة: ستجد مؤقت الرسائل الافتراضي أسفل صفحة الخصوصية، كل ما عليك فعله هو تحديد المدة التي تريد بعدها أن تختفي فيها رسائلك.