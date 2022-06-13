شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن علاوي استعرض - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والمال والاقتصاد.



وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي، وأن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم، خاصة في الجوانب المالية والاقتصادية والتجارية.



من جانبها، أكدت السفيرة ألينا رومانوسكي، التزام الولايات المتحدة بدعم خطط الحكومة العراقية الإصلاحية، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.