اخبار الخليج

عاهل الأردن وملك البحرين يؤكدان مواصلة التنسيق بما يخدم القضايا العربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن وملك البحرين يؤكدان مواصلة التنسيق بما يخدم القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.


وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من الملك حمد بن عيسى، حيث أكدا متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا