شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن وملك البحرين يؤكدان مواصلة التنسيق بما يخدم القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.



وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من الملك حمد بن عيسى، حيث أكدا متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.