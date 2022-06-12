شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وكندا يؤكدان أهمية تعاون المجتمع الدولي لحل صراعات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، والسفيرة الكندية لدى الأردن دونيكا بوتي، أهمية تعاون المجتمع الدولي من أجل حل النزاعات والصراعات في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار لها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم الأحد؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والبرلمانية والسياسية.

وثمن الفايز - خلال اللقاء - المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى قوة العلاقات ومتانتها، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق بين الطرفين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبني الحلول السياسية لمختلف القضايا المتعلقة في المنطقة.

وقال رئيس الأعيان الأردني "إن الأردن اليوم ورغم ما يجري حوله من أزمات وصراعات، إلا أنه قوي سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه صعوبات وتحديات اقتصادية، بسبب هذه الصراعات والأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين، إضافة إلى ما خلفته جائحة (كورونا) من تداعيات".. مشيدا بمواقف كندا الداعمة للأردن ولمواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المتعلقة بضرورة إيجاد تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الشرعية وحل الدولتين.

من جهتها، أكدت السفيرة الكندية أهمية الدور المحوري، الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة.. مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين وخدمتهم، مشددة على حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات.