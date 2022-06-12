شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات خلال الـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 500 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى1175604 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 6049 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11,78659 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس 2020.



وأضاف البيان بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي عند 16082 بينما تم تسجيل 233 حالة شفاء .