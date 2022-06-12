شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اليمنى ينفى أنباء نقله من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى البنك المركزى اليمنى، الأحد، أنباء عن محاولات لنقله من العاصمة المؤقتة عدن جنوبى البلاد، إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال البنك، فى بيان صحفى الأحد، إنه يستغرب "الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة فى السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسؤوليه تلميحًا وتصريحًا بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء".

وأضاف البيان "يأسف البنك لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع التى تفتقر إلى الدقة والمصداقية، أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية".

وأكد أن تكرار مثل تلك الاتهامات يتسبب فى إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس، داعيًا الجميع إلى تحرى الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين فى جميع محافظات البلاد وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر.

وكانت بعض وسائل الإعلام اليمنية تحدثت عن وجود محاولات وضغوط لنقل البنك المركزى من عدن إلى صنعاء، ضمن المشاورات التى تجرى حاليًا بين الحكومة والحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.

وفى عام 2016 تم نقل البنك المركزى اليمنى من مقره الرسمى فى صنعاء إلى مدينة عدن التى اتخذتها الحكومة اليمنية مقرًا لها بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة الرئيسية.