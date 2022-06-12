شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يوقع بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسى اليوم الأحد بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية، حسبما ذكرت شبكة العربية، ودعا زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقى، وقال الصدر فى بيان له أنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذارى أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه فى هذه الفترة القصيرة فجزاهم الله خير الجزاء".

وأضاف مقتدى الصدر: "كما الشكر موصول لحلفائنا فى تحالف انقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الان فى حل منى جزاهم الله خير الجزاء".

وتابع "وهذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر الذى كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".

واعتبر الصدر هذه الخطوة "تضحية منى من أجل العراق والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره".

وتعيش الدولة العراقية أزمة سياسية تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وسط تمسك بعد المكونات بتشكيل حكومة محاصصة ترضى كافة الأحزاب السياسية فى المشهد الراهن.