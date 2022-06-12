شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مجموعة إجراءات احترازية اتخذتها الجهات لمواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".



وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن منع دخول الإبل إلى المشاعر المقدسة سيكون خلال موسم حج هذا العام؛ خوفًا من إمكان تفشي الفيروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.



وأكد أن الوزارة استعدت لموسم الحج بحزمة إجراءات من خلال خطة موسم الحج، التي تضمنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهريا ومخبريا، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدّسة بكوادر متخصصة تعمل على منع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.



ودعا الغامدي جميع العاملين بموسم الحج إلى مضاعفة الجهود لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة وسعيها للعمل على توفير الخدمات كافة بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.



ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة ورشة عمل في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام 2022، بمشاركة فرق الحج البيطرية، وسلطت الورشة الضوء على أهم الأمراض البكتيرية والفيروسية، وطرق جمع وحفظ العينات لها، حيث هدفت إلى رفع درجة كفاءة وجاهزية الأفراد المشاركين من خلال تدريبات تخصصية على أعمال فرق الحج البيطرية.



وفيروس "ميرس-كوف MERS-CoV" هو اختصار لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو فيروس تاجي تم معرفته لأول مرة في عام 2012، وتبين أنه المسئول عن مُتلازمة الشرق الأوسط التنفُّسية (ميرس MERS)، حيث تظهر أعراض المرض عادة في صورة أعراض تنفسية حادة، من بينها الحمى والسعال وضيق التنفس.