شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تنقل 40 ألف طن من ماء زمزم من مكة المكرمة للمسجد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد 40 ألف طن من ماء زمزم من محطات التعبئة بمكة المكرمة إلى خزانات زمزم بالمسجد النبوي، منذ بداية العام الهجري حتى الآن، وفق مواصفات قياسية تراعي أعلى معايير الجودة العالمية؛ لضمان سهولة وصول ماء زمزم لجميع زوار المسجد النبوي.



وأوضح محمد بن مصلح الجابري وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن عمليات نقل ماء زمزم تتم عبر ناقلات مجهزة بصهاريج سعة 20 طنا يتم التأكد من سلامتها وإحكام إقفالها، بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.



وأشار إلى أن الوكالة تشرف على كافة الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها الرئاسة بمواصفات خاصة لحماية المياه من أي مؤثرات خارجية، حرصا على وصول ماء زمزم إلى المدينة المنورة بأعلى المعايير الصحية والوقائية المتبعة عالميا.



وأكد الجابري أن الوكالة تهدف من خلال عمليات وإجراءات نوعية إلى حماية الماء المبارك من التلوث، بدءا من خروجه من البئر حتى مروره عبر خطوط نقل المياه الخام، وتعقيمه عبر الأشعة فوق البنفسجية وفي محطات التنقية والفلترة بمنظومة متكاملة من الفلاتر، لإنتاج المياه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم، وضمان توزيعه إلى كافة المحطات والمواقع المخصصة في المسجد الحرام والنقل للمسجد النبوي.