شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس الشورى السعودى يبدأ غدًا زيارةً رسمية إلى البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ وفد مجلس الشورى السعودى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبى الدكتور أيمن بن صالح فاضل زيارة إلى البرلمان الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل، تلبية لدعوة من البرلمان الأوروبي. وفق"واس".



وأشار عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبى إلى أن هذه الزيارة تأتى فى سياق العمل الذى يقوم به مجلس الشورى فيما يتعلق بأدواره المتصلة بالدبلوماسية البرلمانية ودوره فى تعزيز التعاون بين مجلس الشورى مع البرلمان الأوروبي.



كما أكد رئيس الوفد أن الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات مع الجانب البلجيكى لبحث العديد من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا، لاسيما التعاون البرلمانى بين مجلس الشورى والبرلمان الفدرالى البلجيكي.



وسيعقد الوفد خلال الزيارة الاجتماع البرلمانى الخامس عشر بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبى، كما سيلتقى بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبى، وعدد من أعضاء البرلمان الفدرالى البلجيكى، وعدد من المسؤولين فى وزارة الخارجية البلجيكية.



وكان وفد مجلس الشورى قد وصل إلى بروكسل، حيث كان فى استقبال الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وعدد من المسؤولين فى السفارة، وعدد من المسؤولين فى بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.



ويضم وفد مجلس الشورى عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبى الدكتور خالد بن محمود زبير، ورائدة بنت عبدالله أبونيان، والدكتور متعب بن عايد المطيرى، والدكتور هادى بن على اليامى، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي.