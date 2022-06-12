شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم.



ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.