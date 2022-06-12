شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا تعرب عن قلقها إزاء التطورات فى العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت البعثة في بيان اليوم الأحد، إلى أنها تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات ليلة أمس بين مجموعات مسلحة أدت إلى تعريض المدنيين للخطر، كما تلقت أنباء عن تحشيد من قبل مجاميع مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس.

وأوضحت أن هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي، مؤكدة أن الأمم المتحدة والشركاء الدوليين يبذلون جهودا حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع، بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وناشدت البعثة الأممية الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أو الوطني عبر الحوار، كما حثت جميع الليبيين بذل مابوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.