شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا لفريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع "فريق تطوير جائزة التميز الإعلامي العربي"، وذلك يومي 13- 14 يونيو 2022 وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء من الخبراء الإعلاميين.

وفي هذا الصدد، صرح السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بتاريخ 16/6/2021 بمقر الأمانة العامة، حيث اعتمد المجلس مقترح الأمانة الفنية بتشكيل فريق عمل من الخبراء لتطوير جائزة التميز الإعلامي العربي في ضوء أولويات العمل الإعلامي العربي المشترك.

وأعلن أن الاجتماع سيتدارس مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء حول تطوير الجائزة بهدف بلورة تصور جديد ومتكامل في إطار من التنافس الخلاق، على أن تُرفع توصيات الاجتماع إلى الدورة القادمة للجنة الدائمة للإعلام العربي لدراستها تمهيداً لعرضها على اجتماع الدورة العادية (52) للمجلس المذكور.

وأكد السفير خطابي أن جائزة التميز الإعلامي العربي هي أحد الأنشطة التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 2016، ويتم تنظيمها في إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربي (21 ابريل) سنوياً، تهدف إلى تشجيع الإبداع في مجال العمل الإعلامي. وهي عبارة عن جائزة تشجيعية رمزية مقدمة من مجلس وزراء الإعلام العرب وعاصمة الإعلام العربي والأمانة العامة، ويتم منحها في إطار مسابقة رسمية سنوية للمؤسسات والشخصيات الإعلامية العربية الذين قدموا اسهامات جليلة تخدم قضايا الامة العربية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ست دورات للجائزة في مجالات متنوعة منذ استحداثها، ومنها الدورة التي تم تخصيصها لدعم قضية القدس وحماية وضعها القانوني والتاريخي والروحي.