شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: إنصاف ضحايا سبايكر ترسيخ لدولة قادرة على حماية مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، أن إنصاف ضحايا سبايكر أقل واجب تجاههم، مشيراً إلى أهمية التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها .

وقال الرئيس صالح في تغريدة له على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- نستذكر فاجعة سبايكر، الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق شباب العراق، والجريمة التي تندى لها الإنسانية .



وأكد أن إنصاف الضحايا أقل الواجب، وكان لرئاسة الجمهورية شرف تقديم قانون يضمن حقوقهم، مشيرا إلى أن التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء".