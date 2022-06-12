شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تكشف حجم خسائر غرق سفينة مواشى كانت تتجه للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السودان حجم الخسائر المالية الناجمة عن غرق باخرة بدر المحملة بالمواشي في ميناء غثمان دقنة بمدينة سواكن مساء أمس، وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، تقدر الخسائر بـ 15 مليون ريال سعودي.

وقال خالد المقبول رئيس شعبة مصدريّ اللحوم ونائب رئيس الغرفة القومية للمصدرين السودانيين لوكالة سونا السودانية إن الباخرة محملة بـ 16 الف رأس من الضان متوجهة للمملكة العربية السعودية وتعرضت للغرق في بداية تحركها من الميناء مؤكدا على أهمية وضع ضوابط وإشتراطات مستوفية للمعايير المطلوبة الخاصة بالوزن والحجم والعنابر المطلوبة الخاصة والجودة والتهوية والعنابر المستخدمة في نقل المواشي.

وقال إن الباخرة بها أعطال سبق وان تمت صيانتها مشيراً إلى ضرورة وضع ضوابط لحركة البواخر لنقل المواشي في ظل غياب الناقل الوطنيّ، مؤكداً على أهمية تأجير البواخر بمواصفات ومعايير السلامة، ونبه إلى أهمية أن يكون الشخص المشرف على شحن المواشي له الخبرة الكافية بالضوابط في توزيع المواشي في الباخرة لتفادي تأثير حركتها داخل الباخرة، والكشف عن غرف الباخرة عند مدخل الميناء، مبيناً أنها تسبيت في إغلاق الميناء، وفي ذلك خطر على إنسياب الصادر والوارد خاصة أن البلاد مقبلة على عمليات صادر الهدى، وأن المواشي موجودة بالمحاجر. وأبان أن اجتماعاً عاجلاً سيعقد اليوم بمباني غرفة المصدرين للخروج برؤية تصب في مصلحة القطاعين العام والخاص.كما ستعقد الغرفة القومية للمصدرين بمقرها مؤتمرا صحفيا في الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم لتوضيح ملابسات غرق الباخرة.

وبحسب إعلام شرطة ولاية البحر الأحمر، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ البحارة، إلا أن جهودها لمنع غرق السفينة لم تنجح.