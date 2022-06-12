شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية لبنان تدين الاعتداء على مطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل به، معتبرة أن في ذلك عملا إرهابياً استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون، وفق بيان صدر عن الوزارة صباح اليوم الأحد.

وأكدت الوزارة على وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة .