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شركة ZTE تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة ZTE تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

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كشفت ZTE عن هاتف Axon 40 Ultra الذي يتفوق على الكثير من هواتف أندرويد المتطورة من حيث التقنيات وقدرات التصوير.

 

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.2/73.5/8.4) ملم، وزنه 204 غ.

 

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2480/1116) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

 

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت وأخرى بسعة 1 تيرابايت.

 

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت من بين أفضل كاميرات الهواتف، وجهزت بثلاث عدسات بدقة (64+64+64) ميغابيكسل، الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

 

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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