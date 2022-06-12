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الرئيس العراقى: إنصاف ضحايا سبايكر ترسيخا لدولة قادرة على حماية مواطنيها

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد، أن إنصاف ضحايا سبايكر أقل واجب تجاههم، مشيراً إلى أهمية التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها .

وقال الرئيس صالح في تغريدة له على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- نستذكر فاجعة سبايكر، الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق شباب العراق، والجريمة التي تندى لها الإنسانية .


وأكد أن إنصاف الضحايا أقل الواجب، وكان لرئاسة الجمهورية شرف تقديم قانون يضمن حقوقهم، مشيرا إلى أن التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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